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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 09:20

İzmir açıklarında 154 göçmen yakalandı, 66 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında 66 düzensiz göçmen kurtarıldı, 154 göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.

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