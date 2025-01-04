İzmir açıklarında 133 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla, Seferihisar ve Çeşme ilçeleri açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Dikili ve Çeşme açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botların motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bot ekibi görevlendirildi.
73 düzensiz göçmen yakalandı
Urla ve Dikili açıklarında Sahil Güvenlik gemisi tarafından fiber tekne ve lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.