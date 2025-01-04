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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Ocak 2025 Cumartesi 09:13 |

İzmir açıklarında 133 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 133 düzensiz göçmen kurtarıldı, 73 göçmen yakalandı.

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