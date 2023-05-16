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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 12:42

İtfaiye erleri zorlu tatbikatlarla göreve hazırlanıyor! İşte eğitimden görüntüler

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde istihdam edilen itfaiye erleri, 240 saat süren işbaşı eğitimi kapsamında her biri gerçek olay gibi yaşanan tatbikatlarla deneyim kazanıyor.

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