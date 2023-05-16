İtfaiye erleri zorlu tatbikatlarla göreve hazırlanıyor! İşte eğitimden görüntüler

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesine 85 yeni itfaiye eri dahil edildi.

Yılda ortalama 9 bini yangın, 19 bin olaya müdahale eden Daire Başkanlığı, yeni personeli 240 saatlik işbaşı eğitiminden geçiriyor.

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Teorik ve uygulamalı yapılan eğitimde, fiziki dayanıklılık testine tabi tutulan yeni itfaiye erleri, sahada karşılaşabilecekleri olayları da birebir uygulamalı görüyor.