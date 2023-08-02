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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Ağustos 2023 Çarşamba 12:31

İsviçre'deki Alpler'den Cezayir'deki Atlas Dağları'na uzanan bir peynir hikayesi

Cezayir'de petrol sektöründe çalışırken hayallerinin peşinden Avrupa'ya giden Reşid İbersiyan, Alp Dağları'nın eteklerinde tanıştığı İsviçre ve Hollanda usulü geleneksel katkısız peynir üretimini ülkesine taşıdı.

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