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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 10:16

İsviçre Alpleri değil Amasya yaylaları! Ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki yaylalar, dünyaca ünlü İsviçre Alplerini andıran görüntüsüyle görsel bir şölen sunuyor.

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