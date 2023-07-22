İsviçre Alpleri değil Amasya yaylaları! Ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor

Yeşilin tonlarının, yayla evlerinin ve doğada beslenen canlıların dronla görüntülendiği Kağnıcı ile Alören Yaylaları hava sıcaklıklarının arttığı bu günlerde doğa tutkunlarına serin bir alternatif olarak göz kırpıyor.
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Görüntüleri çeken fotoğrafçı Serkan Tekin, "Kağnıcı ve Alören Yaylaları beni çok etkiledi. Ormanlar, bitkisi örtüsü gerçekten çok güzel ve görülmeye değer" dedi.
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Doğa ve fotoğraf tutkunlarını bu manzarayı görmeye davet eden Tekin, "Karadeniz Bölgesi'nin ortasında bulunan ve ulaşımın kolay olduğu bu güzelliklerini görmeliler. Neden daha önce gelmediklerini bile sorgulayacaklarını düşünüyorum" diye konuştu.