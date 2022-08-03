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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 15:38

İstinye'de şüpheli cisim panik yarattı! Dalgıçlar, cisim üzerinde inceleme yaptı

İstanbul İstinye'de denizde mayın sanılan bir cisim panik yarattı. İhbar üzerine olay yerine gelen dalgıçlar, cismin gemileri bağlamak için kullanılan bir tonoz olduğunu belirledi.

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