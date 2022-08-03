İstinye'de şüpheli cisim panik yarattı! Dalgıçlar, cisim üzerinde inceleme yaptı

1 / 6

İstanbul'da denizde bulunan cisim paniğe neden oldu.

2 / 6

Olay, saat 09.00 sıralarında Sarıyer İstinye sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde sahilde denize giren Orhan U., mayına benzeyen üstü yosunla kaplanmış bir cisim gördü.

3 / 6

Panik yaşayan vatandaş 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK) sevk edildi.

4 / 6

Kısa sürede olay yerine gelen dalgıçlar, cisim üzerinde inceleme yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda cismin mayın olmadığı; içine demir borular yerleştirilerek beton dökülmüş bir varil olduğu belirlendi. Cisim kepçe yardımıyla karaya çıkarıldı.

5 / 6

Cismin tonoz olarak kullanıldığı tahmin ediliyor. Tonoz, denizin dibinde gemilerin bağlanması için kullanılıyor.