  • $26,955
  • 30,0475
  • 1712.66
  • 6825.77

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 10:21

İstilacı balıklardan sonra bu kez Kızıldeniz göçmeni! Yerli deniz çayırları tehdit altında

Mersin'de denizde popülasyon kuran türlerle ilgili yapılan çalışmalar kapsamında, istilacı balıklardan sonra, yerli deniz çayırlarının yerini Halophıla Stıpulacea olarak bilinen Kızıldeniz göçmeni deniz çayırı aldığı belirtildi. Uzmanlar bu türün Doğu Akdeniz'de büyük bir değişimin habercisi olduğunu söylüyor.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.