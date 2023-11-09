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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Kasım 2023 Perşembe 11:46

İşte Türkiye'nin il il coğrafi işaretli ürünleri! Hangi şehir nesi ile meşhur?

Anadolu'nun dört bir yanından benzersiz ürünlerimiz Coğrafi işaret tescilli alıyor. Coğrafi işaret, farkı ve ünü yöresinden kaynaklanan, kalitesi tescil ve denetimle korunan değerlerimizdir.