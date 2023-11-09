İşte Türkiye'nin il il coğrafi işaretli ürünleri! Hangi şehir nesi ile meşhur?

2019 Yılında eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin coğrafi işaret envanterinin dijital ortama taşındığını, oluşturulan güçlü veri tabanının araştırmacılar için zengin bir kaynak olacağını söylemişti.
Söz konusu envanterin Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından https://ci.turkpatent.gov.tr/ internet sitesinde dijital ortama aktarıldı.
İşte Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından hazırlanan il il Türkiye'nin coğrafi işaretleri...
Tufanbeyli Kuru Fasulyesi
ADIYAMAN
Adıyaman Besni Üzümü
Kahta Bademli İrmik Helvası
Afyon Kaymaklı Ekmek Kadayıfı
Afyon Manda Yoğurdu / Afyonkarahisar Manda Yoğurdu
Afyon İlibada Sarması/Afyon İlibada Dolması/Afyonkarahisar İlibada Sarması/Afyonkarahisar İlibada Dolması
Afyonkarahisar Ak Pide / Afyonkarahisar Tırnak Pidesi
Afyonkarahisar Göce Köftesi / Afyon Göce Köftesi
Afyonkarahisar Haşhaşlı Katmer
Afyonkarahisar Hurma Baklavası / Afyon Hurma Baklavası
Afyonkarahisar Mercimekli Pilav / Afyon Mercimekli Pilav
Afyonkarahisar Nişan Kurabiyesi / Afyonkarahisar Gelin Kurabiyesi
Afyonkarahisar Patatesli Ekmeği
Afyonkarahisar Çullama Köfte
Afyonkarahisar Övmesi / Afyon Övmesi
Dinar Taptama Köfte / Dinar Taplama Köfte
AKSARAY
Aksaray Kabak Çekirdeği
Aksaray Un Kurabiyesi / Aksaray Asker Kurabiyesi
AMASYA
Amasya Ayva Gallesi
Amasya Cevizli Ballı Baklavası
Amasya Etli Çiçek Bamyası Yemeği
ANKARA
Akyurt Fıtı Çorbası
Akyurt Toyga Aşı / Akyurt Toyga Çorbası
Akyurt Tutmaç Aşı /Çorbası
Ankara Seymen Kıyafeti / Ankara Seğmen Kıyafeti
Beypazarı Cevizli Tatlı Sucuk
Beypazarı Dolması / Beypazarı Yaprak Sarması
Beypazarı Höşmerim Tatlısı
Mamak Kutludüğün Ekşi Maya Ekmeği
Çamlıdere Höşmerim Tatlısı
Şereflikoçhisar Tahinli Pidesi
Alanya Gülüklü (Hülüklü) Çorba
Antalya Bergamot Kabuğu Reçeli
Antalya Tavşan Yüreği Zeytini
Antalya Turunç Kabuğu Reçeli
Gazipaşa Çekirdeksiz Narı
Korkuteli Karyağdı Armudu
Posof Elması / Badele Elması
ARTVİN
Arhavi Kestane Balı
Aydın Yamalak Sarısı Zeytini
Dedebağ Keşkeği / Karacasu Keşkeği
Dikmen Çiçek Balı / Dikmen Kekik Balı
Olukbaşı Oğlak Çevirme Kebabı
Doğubayazıt Abdigör Köftesi
BALIKESİR
Avşa Ada Karası Üzümü
Balıkesir Göbel Kuzu Kokoreci / Balıkesir Kuzu Kokoreci
Balıkesir Höşmerim Tatlısı
Balıkesir KaymaklısıBalıkesir Kaymaklısı
Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini
Marmara Adası Mermeri/ Marmara Mermeri / Marmara Beyazı
Savaştepe Mihaliç Kelle Peyniri
Savaştepe Sarıbeyler Seferberlik Çöreği
BARTIN
Bartın Ağda Tatlısı
Bartın Kabak Burma Tatlısı / Bartın Kabak Burması
Bartın Yumurtalı Isput Yemeği
Bartın İncir Dondurma Tatlısı / Bartın İncir Donduması
BAYBURT
Aydıntepe Şeker Fasulyesi
Bayburt Kara Pancar Yemeği
BİLECİK
Bilecik Pazaryeri Helvası
Bozüyük Mercimekli Mantısı
Bingöl Çobantaşı Kavurması
Yedisu Horoz Kuru Fasulyesi
Göynük Dik Börek/Göynük Oklava Tatlısı
Göynük Kabaklı Yufka Tatlısı
Mudurnu Bal Kabaklı Gözlemesi
Bursa Siyah İnciri / Bursa Siyahı / Siyah Bursa İnciri
Bursa İpeği / Bursa İpek İpliği
Kemalpaşa Tatlısı / Mustafakemalpaşa Peynir Tatlısı / Mustafakemalpaşa Tatlısı
Orhangazi Gedelek Turşusu
İnegöl Cerrah Kuru Fasulyesi
ÇANKIRI
Eldivan Yağlı Çöreği