İşte Türkiye'nin il il coğrafi işaretli ürünleri! Hangi şehir nesi ile meşhur?

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2019 Yılında eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin coğrafi işaret envanterinin dijital ortama taşındığını, oluşturulan güçlü veri tabanının araştırmacılar için zengin bir kaynak olacağını söylemişti.