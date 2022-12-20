İşte Türkiye'nin en soğuk ili! Hava sıcaklığı sıfırın altında 10,2 derece ölçüldü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1700 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, dün gece Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

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Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu'nda Kartalkaya'da hava sıcaklığı sıfırın altında 10,2 derece olarak kaydedildi.

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Türkiye'nin en soğuk 2'nci yeri sıfırın altında 10 derece ile Rize Çamlıhemşin Palovit Yaylası olurken, 3'üncü yeri ise sıfırın altında 9,8 derece ile Kastamonu Ilgaz kayak merkezi ve Rize İkizdere Ovit mevkisi oldu.

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Bu arada Bolu'nun yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. Dağlık alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

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Havaların soğumasının kış turizmi için gerekli olduğunu ifade eden Dinçer Aktuğ, "Bir kaç gündür havada soğuma vardı. Dün çok üşüdük.

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Bu beklediğimiz bir şeydi. Bolu'da kar turizmi çok önemli. Keşke hava biraz daha soğusa da bu tatil merkezlerimiz dolup taşsa" dedi.

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