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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 16:41

İşte Türkiye'nin en soğuk ili! Hava sıcaklığı sıfırın altında 10,2 derece ölçüldü

Türkiye'de dün gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 10,2 derece ile Bolu Kartalkaya kayak merkezinde ölçüldü.

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