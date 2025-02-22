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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi 16:00 |

İşte tahtta en kısa kalan Osmanlı padişahları! 3 ay tahtta kalan da var...

Osmanlı devleti 600 yıldan fazla hüküm sürdüğü süre zarfınca 36 padişaha ev sahipliği yaptı. Osmanlı padişahlarının kimi uzun süre tahtta kalırken kimi de kısa süreliğine hükümdarlığı tattı. Osmanlı devletine kısa süreliğine padişahlık yapanların içinde 3 ay da tahtta kalan var bir yıl da. İşte tahtta en kısa kalan Osmanlı padişahları:

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