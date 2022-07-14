İşte silinen uçak ve helikopterlerin uçuş kayıtları! 15 Temmuz gecesinin radar izleri

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağını bulmakla görevlendirildiği belirlenen ''Kobra67'' çağrı kodunu kullanan F16'nın radar izleri de tespit edildi. Bu F16'nın, Balıkesir'den 23.55'te kalktığı, İstanbul üzerinde uçtuğu, daha sonra 01.05'te Balıkesir'e indiği belirlendi. Söz konusu F16'ya, 2 radar, 2 de ısıya güdümlü füzelerin yüklendiği tespit edildi.

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Radar izlerine göre, darbe girişimi gecesi Ankara semalarında savaş uçaklarının yoğun hava hareketliliği gözlemlendi.

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Radar izlerine göre, darbe girişimi gecesi İncirlik üzerinde de yoğun bir hava trafiği tespit ediliyor. Buradan kalkan tanker uçaklar, darbecilerin kullandığı savaş uçaklarına yakıt ikmali yaptıkları tespit edilmişti.

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Radar izlerine göre, darbe girişimi gecesi İncirlik üzerinde de yoğun bir hava trafiği tespit ediliyor. Buradan kalkan tanker uçaklar, darbecilerin kullandığı savaş uçaklarına yakıt ikmali yaptıkları tespit edilmişti.

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Radar izi tespit edilen Diyarbakır'dan havalanan ve Ankara'ya iniş yapan Özel Kuvvetler Komutanlığına ait uçakta, darbe girişimi gecesi şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in, silahla vurarak öldürdüğü darbeci general Tuğgeneral Semih Terzi ve ekibini taşıdığı tespit edildi.

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Radar izlerine göre, darbe girişimi gecesi İstanbul ve Ankara semalarında savaş uçaklarının yoğun hava hareketliliği gözlemlendi.

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Helikopterlerin İmralı Adası çevresinde yoğun şekilde uçtukları tespit edildi. İmralı Adası üzerinde farklı saatlerde, farklı helikopterlerin hava trafiği kayıtlara yansıdı.

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Helikopterlerin İmralı Adası çevresinde yoğun şekilde uçtukları tespit edildi. İmralı Adası üzerinde farklı saatlerde, farklı helikopterlerin hava trafiği kayıtlara yansıdı.

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Helikopterlerin İmralı Adası çevresinde yoğun şekilde uçtukları tespit edildi. İmralı Adası üzerinde farklı saatlerde, farklı helikopterlerin hava trafiği kayıtlara yansıdı.

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Helikopterlerin İmralı Adası çevresinde yoğun şekilde uçtukları tespit edildi. İmralı Adası üzerinde farklı saatlerde, farklı helikopterlerin hava trafiği kayıtlara yansıdı.

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Helikopterlerin Muğla ve çevresinde yoğun şekilde uçtukları tespit edildi.

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Radar izlerine göre, darbe girişimi gecesi İncirlik üzerinde de yoğun bir hava trafiği tespit ediliyor. Buradan kalkan tanker uçaklar, darbecilerin kullandığı savaş uçaklarına yakıt ikmali yaptıkları tespit edilmişti. Ayrıca uçuş kayıtlarında, yakıt ikmalleri de yer alıyor.