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YAŞAM
Eklenme tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 14:12

İşte silinen uçak ve helikopterlerin uçuş kayıtları! 15 Temmuz gecesinin radar izleri

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca, 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasının ardından silinen uçak ve helikopterlerin uçuş kayıtları (radar izleri) ile silah-mühimmat yükleri özel bir yöntemle tek tek tespit edildi.

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