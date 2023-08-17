İşte lezzetli bir çayın püf noktaları! Çay nasıl demlenir?

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Sabah kalvaltılarından akşam yemeklerine birçok sofrada bize siyah çay eşlik ediyor. Kararında tüketildiğinde adeta bir şifa deposu olan çayın Türkiye'de tüketimi ise kişi başı 4 kg'ı buluyor.

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Türk kültürünün vazgeçilmez içeceği olan çay hemen her öğünde tüketiliyor. Sabah, öğle, akşam bol bol tüketirken nasıl demleneceği de tartışma konusu oluyor.

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ÇAY NASIL DEMLENİR?

Çayın iyi demlenmesi için suyu iyi kaynatmak gerekiyor. Özellikle siyah çayın iyi demlenmesi için suyun fokur fokur kaynamış olması gerekiyor. Yaprakların iyice "karışması" için suyu çayın üstüne dökün. Bu, demlenmenin hızlı olmasını sağlıyor.

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ÇAY YIKANMALI MI?

'Çay demlenmeden önce yıkanmalı mı?' sorusu da sık sık gündeme geliyor. Herkesin farklı bir yöntemi olsa da çoğunluk çayı yıkamadan kullanma taraftarı. Demlemeden önce yıkayanlar için ise kalite ve lezzetini kaybetmemesi için yıkama işleminin mutlaka soğuk suyla yapılması öneriliyor.