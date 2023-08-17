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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 14:57

İşte lezzetli bir çayın püf noktaları! Çay nasıl demlenir?

Çay Türk kültürünün vazgeçilmez bir parçası. Bizim için muhabbetin, misafirperverliğin ve arkadaşlığın işareti. Bu kadar önemli olunca demlenmesi üzerine de tartışmalar ortaya çıkıyor. Bu tartışmaları biz de sokağa sorduk. İşte yanıtlar...

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