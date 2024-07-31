İşte doktorları dehşete düşüren görüntü! Röntgeni çekilince gerçek ortaya çıktı

<p>Göğüs kafesinde bıçak görüntülenen bir hastanın renkli röntgeni...</p><br><p>Göğüs kafesinde kurşun olan bir hasta...</p><br><p>Diş fırçası yutan bir hasta...</p><br><p>60 yaşındaki şizofren hastanın göğüs kafesinde görülen kullandığı bir aletin parçası.</p><br><p>Bu resimdeki hastanın bağırsağında bir diş fırçası, iki çatal ve bir tükenmez kalem var.</p><br><p>Bu eski röntgende, "Boer War" isimli askerin ayak baş parmağı ve yanındaki parmak arasından girmiş olan kurşun, hiç bir kemiği kırmamış.</p><br><p>Ayağına çatal saplanmış başka bir hasta...</p><br><p>Bir hastanın ayağında bulunan çatal parçasının röntgeni...</p><br><p>Bıçakla parmağının bir kısmının kopmasına sebep olmuş bir hasta...</p><br><p>Anahtar yutmuş, 7 yaşındaki bir çocuğa ait renklendirilmiş röntgen...</p><br><p>Orta parmağına çivi saplanmış bir hasta...</p><br><p>Hastanın içindeki ustura ve ustura bıçağının röntgeni...</p><br><p>Bir kadının boğazında görüntülenen çengelli iğnenin renkli röntgeni...</p><br><p>Hasta tarafından yutulmuş birçok nesnenin röntgeni. Buna kaşık ve keskin bir cisim de dahil.</p><br><p>İşte görenleri şaşırtan o röntgenler filmleri</p><br>