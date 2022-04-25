İstanbul'un yıllar önceki hali sizi çok şaşırtacak! İlk kez göreceksiniz

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1950 yılında İstanbul'un nüfusu.

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Kandilli

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Bayazıt Meydanı

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Kadilli'den Rumelihisarı'na bakış. 1870

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Cankurtaran'da Surdibi Evleri

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1960'lar. Taksim Gezi Parkı

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1940'larda Mecidiyeköy

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Arnavutköy Boğazı 1875 - 1880

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Piyerloti

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Yeşilköy

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Tophane'deki Ford Fabrikası.

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Kadıköy Altıyol / 1941

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Sadabat Deresi - Kağıthane.

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Salıpazarı Yokuşu.

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Seraskerat

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1958'de Laleli Yokuşu böyle görünüyordu.

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Unkapanı Atatürk Bulvarı.

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Tramvaylar.

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Galatasaray Lisesi'nin hemen önü.



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Şişli

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Moda ve Yandan Çarklı Vapur.

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Mahmutpaşa / 1928

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Vefa Kilise Cami / 1928

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Vişnezade'de bulunan Taşlık. 1905

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Eyüp Sultan caminin karşısındaki sandal limanı.

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Taksim meydanı.

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Kağıthane dereboyu.

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Kanlıca'dan İstanbul manzarası.

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Piknik yapan insanlar. Tarihi belli olmayan bir fotoğraf.

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Muazzam güzelliğiyle Ayasofya.

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Unkapanı Köprüsü / 1910'lar.

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Topkapı Sarayı 1. Avlu / 1920'ler.

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Şimdiki adıyla Sultanahmet Meydanı olarak bilinen At Meydanı. 1904.

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Karaköy / 1890'yı yıllar

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Valide Han ve Eirene Kulesi Manzarası. 1954

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Dolmabahçe'deki Has Ahırlar.



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İstiklal Caddesi'nde atlı tramvay.

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Topkapı / 1910

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Açık artırmayla yapılan ıstakoz satışı - 1930'lar.

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Üsküdar / Fıstıkağacı - 1950'ler.

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Süleymaniye - 1970'ler

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Harbiye Açıkhava Tiyatrosu inşa ediliyor. 1946

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Yedikule / Altınkapı - 1880'ler

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Beşiktaş.

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Azapkapı / Eski Balık hali - 1970'ler.

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6-7 Eylül 1955 İstanbul

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Nişantaşı Ihlamur Yolu ve Ihlamur Kasrı

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Sekbanbaşı Mescidi. Unkapanı SSK Binası'nın olduğu bölge.

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Artık orada olmayan Eyüp bostanları.

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Marmara Denizi'nde yakalanan dev köpek balığı Topçu Kışlası'nda sergileniyor

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Galata surları

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Şimdiki yerinde marina, otel ve AVM bulunan Ataköy Plajı.

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Maltepe Süreyya Plajı.

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Aya İrini Kilisesi altında bulunan Sarnıç.

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Ayvansaray'da yer alan Toklu Dede Mescidi. Ancak kendisi yok olup gitti. İmar planlarında adı bile geçmiyor.

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1927-1957 seneleri arasında yani Cumhuriyet kurulduktan sonra İstanbul'da yapılan arkeolojik kazıların fotoğrafları. Bu fotoğraf İngiltere'deki Birmingham Üniversitesi arşivlerinde bulundu.

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Aksaray'daki Vatan Caddesi (1950'li yıllar)

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Salacak Plajı yol yapım çalışmaları ile yıkılıyor. (1965. Üsküdar)

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Eminönü Meydanı

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Aksaray. 1950'li yıllar.

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Taksim Topçu Kışlası (1940)



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Tophane (1950'li yıllar)

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Beyazıt Meydan düzenlemesi.

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Eminönü ve Unkapanı birbirine bağlanıyor. (1958)

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Haydarpaşa limanında yükleme yapılan bir İngiliz gemisi İstanbul (1923)

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Bozdoğan Kemeri - 1939

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Arkeoloji müzesinde hastaneye çevrilen bir binada tedavi edilen Balkan Savaşı gazimiz

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Sinanpaşa Camii'nin arkasından geçirilecek yolun planlaması. Ancak yol yapılmadı. (1957. Beşiktaş)

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Eyüp sırtlarında su taşıyan çocuklar (1965)

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Daha önce Şeref Stadı olarak kullanılan Çırağan Sarayı'nın bahçesine otel inşa ediliyor (1987-90)

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Eminönü'nde idam sehpaları (1909)

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Saraçhane 1965