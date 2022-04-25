İstanbul'un yıllar önceki hali sizi çok şaşırtacak! İlk kez göreceksiniz

1950 yılında İstanbul'un nüfusu.
Kadilli'den Rumelihisarı'na bakış. 1870
Cankurtaran'da Surdibi Evleri
1960'lar. Taksim Gezi Parkı
Arnavutköy Boğazı 1875 - 1880
Tophane'deki Ford Fabrikası.
Sadabat Deresi - Kağıthane.
1958'de Laleli Yokuşu böyle görünüyordu.
Unkapanı Atatürk Bulvarı.
Galatasaray Lisesi'nin hemen önü.
Moda ve Yandan Çarklı Vapur.
Vişnezade'de bulunan Taşlık. 1905
Eyüp Sultan caminin karşısındaki sandal limanı.
Kanlıca'dan İstanbul manzarası.
Piknik yapan insanlar. Tarihi belli olmayan bir fotoğraf.
Muazzam güzelliğiyle Ayasofya.
Unkapanı Köprüsü / 1910'lar.
Topkapı Sarayı 1. Avlu / 1920'ler.
Şimdiki adıyla Sultanahmet Meydanı olarak bilinen At Meydanı. 1904.
Valide Han ve Eirene Kulesi Manzarası. 1954
Dolmabahçe'deki Has Ahırlar.
İstiklal Caddesi'nde atlı tramvay.
Açık artırmayla yapılan ıstakoz satışı - 1930'lar.
Üsküdar / Fıstıkağacı - 1950'ler.
Harbiye Açıkhava Tiyatrosu inşa ediliyor. 1946
Yedikule / Altınkapı - 1880'ler
Azapkapı / Eski Balık hali - 1970'ler.
Nişantaşı Ihlamur Yolu ve Ihlamur Kasrı
Sekbanbaşı Mescidi. Unkapanı SSK Binası'nın olduğu bölge.
Artık orada olmayan Eyüp bostanları.
Marmara Denizi'nde yakalanan dev köpek balığı Topçu Kışlası'nda sergileniyor
Şimdiki yerinde marina, otel ve AVM bulunan Ataköy Plajı.
Aya İrini Kilisesi altında bulunan Sarnıç.
Ayvansaray'da yer alan Toklu Dede Mescidi. Ancak kendisi yok olup gitti. İmar planlarında adı bile geçmiyor.
1927-1957 seneleri arasında yani Cumhuriyet kurulduktan sonra İstanbul'da yapılan arkeolojik kazıların fotoğrafları. Bu fotoğraf İngiltere'deki Birmingham Üniversitesi arşivlerinde bulundu.
Aksaray'daki Vatan Caddesi (1950'li yıllar)
Salacak Plajı yol yapım çalışmaları ile yıkılıyor. (1965. Üsküdar)
Taksim Topçu Kışlası (1940)
Beyazıt Meydan düzenlemesi.
Eminönü ve Unkapanı birbirine bağlanıyor. (1958)
Haydarpaşa limanında yükleme yapılan bir İngiliz gemisi İstanbul (1923)
Arkeoloji müzesinde hastaneye çevrilen bir binada tedavi edilen Balkan Savaşı gazimiz
Sinanpaşa Camii'nin arkasından geçirilecek yolun planlaması. Ancak yol yapılmadı. (1957. Beşiktaş)
Eyüp sırtlarında su taşıyan çocuklar (1965)
Daha önce Şeref Stadı olarak kullanılan Çırağan Sarayı'nın bahçesine otel inşa ediliyor (1987-90)
Eminönü'nde idam sehpaları (1909)