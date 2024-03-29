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YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 11:06

İstanbul'un sırları gün ışığına çıkıyor! Kapalıçarşı'nın altındaki tünellerin sırrı ne?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'nin 'İstanbul'un Yüzleri' serisi çerçevesinde hazırladığı kitap İstanbul'un sırlarını gün ışığına çıkarıyor.

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