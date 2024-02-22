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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 15:13

İstanbul'un göbeğinde akıl almaz olay! 30 yıl sonra ortaya çıktı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan binanın duvarının, bitişiğindeki bina ile ortak olduğu ortaya çıktı. Duvarsız kalan bina oturanlar müteahhide telefonla ulaştı. Ancak müteahhit aradan 30 yılı aşkın süre geçtiğini, o tarihteki inşaat ile ilgili detayları hatırlamadığını söyledi. Çaresiz kalan bina sakinlerinin yardımına yıkımı yapılan binanın müteahhidi yetişti.

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