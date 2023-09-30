İstanbul'u daha önce böyle görmediniz! Osmanlı zamanından kareler

İşte Osmanlı dönemine ait görmediğiniz tarihi kareler..
Halife II. Abdülmecid kızının düğününde.
Sultan V. Mehmed ve İstanbul ziyaretine gelen Alman Kayseri II. Wilhelm
II. Abdülhamid'in şehzadelik fotoğrafı
Sultan V. Mehmed ve İstanbul ziyaretine gelen Alman Kayseri II. Wilhelm
II. Abdülhamid'in tahttan indirildiğini bildiren Aram Efendi,Selanik Mebusu Emanuel Karasu Efendi,Mebusan Meclis'inden Draç Mebusu Jandarma Mirlivası (Tuğgeneral) Esat Paşa ve Bahriye Feriki (Koramiral) Arif Hikmet Paşa'lar
Sultan Vahdettin'in cülus töreni
II. Wilhem, Enver Paşa, V. Mehmed
Sultan Abdulaziz İngiltere ziyareti sırasında, 1867
Enver Paşa ve Mustafa Kemal, 1911 Trablusgarp
Sultan Abdulaziz İngiltere ziyareti sırasında, 1867
Fotoğrafın merkezinde, beyaz pelerinli İsmail Enver (Enver Paşa). Onun sağında, Kolağası Mustafa Kemal, Paris Askerî Ataşesi Binbaşı Ali Fethi (açık renk paltolu)
Cemal Paşa'nın cenazesi, 22 Temmuz 1922 günü Tiflis'te morgda.
Veliaht Murat, üvey kardeşleri Reşat ve Kemalettin ile, 1870'ler.
Cemal Paşa, bir Almanya ziyaretinde Türk ve Alman denizcilerle.
Cemal Paşa El-Hindiye Barajı'nda, Hilla
İŞTE OSMANLI'DA İSTANBUL
Yüksek Kaldırım - Tatavla (Kurtuluş) atlı tramvayı. / 1910
1884 yılında İstanbul'da bir kebapçı.
Osmanlı İmparatorluğu'nun 35. padişahı, Sultan Reşad olarak da bilinen V. Mehmet Reşat, Beşiktaş'tan geçerken. 1909-1918 yılları arasında hüküm sürmüştür.
Yüksek Kaldırım'da insan manzaraları. / 1910
Büyükada İstanbul Dil civarı / 1916
Okmeydanı'ndaki Darülaceze binası yapım çalışmaları devam ediyor.
İstanbul'dan Mekke ve Medine'ye yardımları ve armağanları götüren Surre Alayı, Dolmabahçe Sarayı önünden yola çıktı.
Fransız Kraliçesi Eugenie, İstanbul'u ziyaret etti. / 1869
İstanbul'da cumbalı ahşap evler. / 1915
Balkan Savaşı sırasında Eminönü İskelesi. /1912
Abel Fotoğrafhanesi'nin Beyoğlu'ndaki stüdyosu.
Yangın sonrası Fatih'teki Ali Paşa Konağı. / 1909
Vaniköy - Kandilli - Rumelihisari Genel Görünüm / 1900
İstanbul Çemberlitaş semti. Tarihi Çemberlitaş Sütunu ve Atik Valide Camii (Fotoğraf - Abdullah Biraderler) / 1905
Taksim Toğçu Kışlası üzerinde İstanbul'da ilk defa hidrojen balonu uçuruldu. Balona binenler İstanbul'u havadan görme şansı elde etti. / 10 Mayıs 1909
Muhsin Ertuğrul tarafından 1923 yılında Halide Edip Adıvar'ın aynı adlı romanından beyaz perdeye aktarılan Ateşten Gömlek filminden bir sahne.
Papazın çayırında (Şükrü Saraçoğlu Stadı) oynanan maçta Fenerbahçe ile Altınordu İdman Yurdu takımları karşılaştı. / 1910
Sultanahmet Parkı'nda yapım çalışmaları devam ediyor. Ayasofya Müzesi arkada. / 1920
İshakpaşa Yangını sonrası Sultanahmet At Meydanı. / 1912
Son İslam halifesi Sultan Abdülmecid II atıyla. /1922
Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı ve 113. İslam halife II. Abdülhamid'in atı.
İkinci Meşrutiyet'in ilanı, Şişli'deki Abide-i Hürriyet Tepesi'nde coşkulu bir kalabalığın katılımı ile kutlandı.İyd-i Milli kutlamaları, bu yıldan itibaren her yıl 23 Temmuz'da kutlanılmak üzere resmi bayram ilan edildi. - 1909