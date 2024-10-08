İstanbullular için kötü haber! Doluluk ortalama yüzde 36,48'e kadar indi

Prof. Dr. Toros, barajlardaki doluluk oranlarının her yıl baharda arttığını daha sonraki süreçte azalmaya başladığını aktararak, "Geçtiğimiz nisan ayında İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 83 seviyesindeydi. Ondan sonraki süreçte yağışların azalmasıyla beraber barajlardaki su seviyesi hızlı bir şekilde düşüşe geçti. Bugün itibarıyla yüzde 36'lar seviyesine kadar düşmüş durumda. İstanbul'un barajlarındaki su seviyesinin düşmesinin ana nedenlerden bir tanesi de kentin son yıllardaki en kurak dönemlerini yaşıyor olmasıdır. Marmara Bölgesi'nde son 2 yıldır kuraklık yaşanıyor. İstanbul'da 16 milyon insan su kullanıyor ve günlük kişi başı yaklaşık 200 litre su kullanılıyor. İstanbul barajlarından veya Melen ile Yeşilçay'dan kullanılan su miktarı günlük 3.2 milyon metreküp. Bu son derece yüksek bir rakam." diye konuştu.