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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Ekim 2024 Salı 15:38

İstanbullular için kötü haber! Doluluk ortalama yüzde 36,48'e kadar indi

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı ortalama yüzde 36,48'e kadar düştü.