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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 12:03

İstanbullular için kötü haber! Barajların doluluk oranı düştü

İstanbul'da kurak geçen yaz mevsimiyle birlikte megakentin barajlarının doluluk oranı da düştü. İSKİ tarafından yapılan ölçümlerde İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 54.52 olarak ölçüldü.