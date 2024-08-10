İstanbullular için kötü haber! Barajların doluluk oranı düştü

İSKİ verilerine suyun en çok azaldığı baraj yüzde 21.79'la Alibeyköy barajı oldu.





İstanbul'un kuzeyinde bulunan Kazandere barajında da doluluk oranı yüzde 23.17'ye kadar geriledi. İstanbul'un en dolu barajı ise yüzde 68.38 doluluk oranıyla Terkos baraj gölü olarak kayıtlara geçti.