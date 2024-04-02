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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Nisan 2024 Salı 16:55

İstanbul'dan köyüne döndü, ailesinin 37 küçükbaş hayvanını 1100'e çıkardı

İstanbul'da uzun yıllar çalıştıktan sonra Erzincan'daki köyüne dönen Fikret Güzel, devletten aldığı destekle ailesinin 37 olan küçükbaş hayvan sayısını bin 100'e çıkarmayı başardı.

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