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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 13:11

İstanbul'daki işini bırakıp Balıkesir'e yerleşti! Açtığı süt çiftliğinde siparişlere yetişemiyor

İstanbul'da uzun yıllar psikologluk kariyerini sürdüren Şeyda Nur Boybeyi, mega kentin yoğunluğundan sıkılıp mesleğinden vazgeçerek babasının Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki çiftliğini süt hayvancılığı işletmesine dönüştürdü.

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