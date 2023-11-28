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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 10:48

İstanbul'daki ilçelerin isimleri nereden geliyor? Her birinin farklı hikayesi var

İstanbul, doğal güzellikleri ve tarihi gibi özellikleriyle dünyanın en gözde şehirleri arasında yerini alıyor. Peki İstanbul'daki ilçelerin isimleri nereden geliyor? İşte İstanbul'un ilçelerinin isimleri ve kaynağı…

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