İstanbul'daki ilçelerin isimleri nereden geliyor? Her birinin farklı hikayesi var

Ayrıca Barbaros Hayrettin Paşa'nın bölgedeki sahile gemilerini bağlayabilmek adına beş adet direk diktiği için bu bölge Beş-Taş olarak anılır.

Kimi kaynaklara göre, Bizans'ın son zamanlarında bu bölgeye "Uzun Köy" anlamına gelen "Makro Hori" kimi kaynaklara göre ise "Uzak Köy" anlamına gelen "Makriköy" denilirdi. Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra bölgenin adı "Bakırköy" haline gelir.

Rivayete göre, Şişli ilçesinin adı bölgede şiş yapan ve "Şişçiler" şeklinde anılan bir ailenin bölgede yaptırmış olduğu "Şişçilerin Konağı", zaman geçmesiyle "Şişli Konağı" olarak anılır. Böylece bölgenin ismi Şişli olur.

Semt adını Sultan Abdülmecit ve Abdülaziz dönemlerinde yaşayan Madam Feri'den alıyor. Bölgede bulunan geniş topraklar padişah tarafından Madam Feri'nin eşine bağışlanmıştı. Ama eşi ölünce semt onun ismiyle anılmaya başlandı.

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UNKAPANI





Unkapanı'nın ismiyle ilgili iki rivayet mevcut. İlk rivayete göre, Osmanlı Dönemi'nde satış yerlerinde Arapça "Kabban" isimli, büyük teraziler yer alırdı. Böyle yerler "Kapan" olarak anılırdı ve o zamanlar un ve tahılların yer aldığı hanlar bu bölgede bulunurdu.

İkinci rivayete göre ise günümüzde Unkapanı sahilinin yer aldığı bölgede, buğday ve arpanın yüklü olduğu gemiler yer aldığı için semtin isminin "Unkapanı" şekline geldiği söylenir.