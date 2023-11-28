İstanbul'daki ilçelerin isimleri nereden geliyor? Her birinin farklı hikayesi var

BEŞİKTAŞ
Bilinene göre, Beşiktaş semtinin ilk çağlardaki ismi "Taş Beşik" anlamına gelen "Kune Petro" şeklinde.
Ayrıca Barbaros Hayrettin Paşa'nın bölgedeki sahile gemilerini bağlayabilmek adına beş adet direk diktiği için bu bölge Beş-Taş olarak anılır.
Zamanla birlikte semtin ismi Beşiktaş halini alır.
BAKIRKÖY
Kimi kaynaklara göre, Bizans'ın son zamanlarında bu bölgeye "Uzun Köy" anlamına gelen "Makro Hori" kimi kaynaklara göre ise "Uzak Köy" anlamına gelen "Makriköy" denilirdi. Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra bölgenin adı "Bakırköy" haline gelir.
ŞİŞLİ
Rivayete göre, Şişli ilçesinin adı bölgede şiş yapan ve "Şişçiler" şeklinde anılan bir ailenin bölgede yaptırmış olduğu "Şişçilerin Konağı", zaman geçmesiyle "Şişli Konağı" olarak anılır. Böylece bölgenin ismi Şişli olur.
FERİKÖY
Semt adını Sultan Abdülmecit ve Abdülaziz dönemlerinde yaşayan Madam Feri'den alıyor. Bölgede bulunan geniş topraklar padişah tarafından Madam Feri'nin eşine bağışlanmıştı. Ama eşi ölünce semt onun ismiyle anılmaya başlandı.
TAKSİM
Taksim ismi; "paylaştırmak, dağıtmak" anlamında olan taksim etmekten gelir. Osmanlı Dönemi'nde bu bölgede su dağıtımını sağlayan depolar yer alırdı.
UNKAPANI
Unkapanı'nın ismiyle ilgili iki rivayet mevcut. İlk rivayete göre, Osmanlı Dönemi'nde satış yerlerinde Arapça "Kabban" isimli, büyük teraziler yer alırdı. Böyle yerler "Kapan" olarak anılırdı ve o zamanlar un ve tahılların yer aldığı hanlar bu bölgede bulunurdu.
İkinci rivayete göre ise günümüzde Unkapanı sahilinin yer aldığı bölgede, buğday ve arpanın yüklü olduğu gemiler yer aldığı için semtin isminin "Unkapanı" şekline geldiği söylenir.
AKARETLER
Akaretler, Beşiktaş ilçesinde yer alır. Sultan Abdülaziz, Taşlık Aziziye Cami'nin masraflarının karşılanabilmesi için vakıf kurdurur. Vakıf da gelir kazanabilmek adına kiralanabilecek binalar yaptırır. İkinci Abdülhamit zamanında projenin tamamlanmasıyla birlikte kira, irat (gelir) anlamına gelen Akaret ismi binalara uygun görülür. Böylece semt ismini Akaretler olarak alır.
AKSARAY
Fatih ilçesinde yer alan bu semtin ismi, Fatih Sultan Mehmet'in Sadrazamı İshak Paşa'nın Aksaray şehrinde yaşayanların kişilerin, bugünkü İstanbul Aksaray'da bulunan bölgeye göndermesi üzerine ortaya çıkmıştır.
AŞİYAN
Beşiktaş'ta yer alan bu semtte; Şair Tevfik Fikret'in, bu bölgede Aşiyan isimli evi yer alır. Aşiyan, Farsça dilinde "kuş yuvası" , "ev", "oturulan yer" anlamlarına gelir. Günümüzdeki Aşiyan semtinin ismi de buradan gelir.
BEBEK
Bebek semti, Beşiktaşta yer alır. Fatih Sultan Mehmet'in Rumeli Hisarı'nın yapımında ve kuşatma esnasında güvenliği sağlayabilmek adına Bebek Çelebi isimli kişiyi görevlendirir. Bölgede Bebek Çelebi köşk ve bahçe kurar, vefatından sonra da bölgenin ismi Bebek olarak anılır.
CİHANGİR
Beyoğlu'nda yer alan bu bölgede; Kanuni Sultan Süleyman, oğlu Şehzade Cihangir için cami yaptırır. Semtin ismi bu nedenle Cihangir olarak anılır.
NİŞANTAŞI
Şişli'de bulunan Nişantaşı'nın ismi zamanında bölgede yer alan nişan taşlarından gelir. Nişan taşları, okun uzun mesafeye atılmasıyla okun düştüğü yere dikilen taşa denir.
OKMEYDANI
Şişli'ye bağlı olan bu semtin ismi rivayete göre, Fatih Sultan Mehmet'in bu bölgede Okçular Tekkesi yaptırmasıyla Okmeydanı olarak anılır.
İSTİNYE
Murat Belge'ye göre, Anti dönemlerde 'Sosthenion' ya da 'Leosthenion' daha sonra da 'Stenid' olarak bilinen semt, günümüzde bu adları çağrıştıran İstinye adı ile anılmaktadır. John Freely de 'İstinye adı : Gyllius'un, İason ve Argonaut'ların Boğaz'daki yolculukları sırasında mola verdikleri yerlerden biri olduğunu belirlediği antik Sosthenion'dan bozmadır.' diyerek bunu desteklemektedir.