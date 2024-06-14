İstanbul'daki havalimanlarında tatil yoğunluğu yaşanıyor

Kurban Bayramı tatili nedeniyle yolcu yoğunluğu yaşanan İstanbul Havalimanı'ndan bugün bin 608, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 743 sefer yapılması planlanıyor.

Bayramı İstanbul dışında geçirmek isteyen yolcular, sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na geldi. Havalimanının girişinde ve terminal önündeki caddede trafik yoğunluğu meydana geldi.

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Güvenlik kontrolünün ardından terminale gelen yolcular, bilet ve valiz işlemleri için iç ve dış hat kontuarlarında sıraya girdi. Hem iç hatlar hem de dış hatlar kontuarlarında yoğunluk oluşurken iç hat kontuarlarında uzun kuyruklar görüldü.

Polis ekipleri, Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'ndeki tüm pasaport bankolarını açık tutarak yoğunluğun oluşmasını önlemeye çalıştı.





İGA'dan alınan bilgiye göre, bugün havalimanından 1608 seferin yapılması planlanıyor. Bu uçuşlarla 262 bin 878 yolcunun ise seyahat etmesi bekleniyor.