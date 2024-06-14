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YAŞAM
Eklenme tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 15:45

İstanbul'daki havalimanlarında tatil yoğunluğu yaşanıyor

Kurban Bayramı tatili başlıyor. 9 gün sürecek tatil nedeniyle İstanbul'daki havalimanlarında yoğunluk yaşanıyor.

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