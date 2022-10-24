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YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 09:35

İstanbul'daki barajlarda endişelendiren görüntü! İSKİ verileri açıkladı

İstanbul'daki barajlarda su seviyesi alarm veriyor. İSKİ verilerine göre, Mart ayında yüzde 90'lar seviyesine yükselen baraj doluluk oranı yüzde 42,9'a düştü.

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