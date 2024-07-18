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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 12:40

İstanbul'daki 463 yıllık tarihi camide tepki çeken görüntü

Mimar Sinan tarafından 1561 yılında yaptırılan Rüstem Paşa Camisi'nin çevresi tabela, eklenti ve dükkanlara ait eşyalarla işgal edildi. Caminin önünde bulunan kebapçı dükkanına ait sandalyelerin giriş bölümünün bir kısmını kapattığı, bacanın ise tarihi yapının üstünde yükseldiği görüldü.