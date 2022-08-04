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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Ağustos 2022 Perşembe 14:40

İstanbul'da Zika virüsü tehlikesi! Zika virüsü nedir?

İstanbul'da 'Aedes' türü sivrisineklerde artış yaşanıyor. Özellikle zika virüsü bulaştıran 'Aedes' türü sivrisineklerle mücadelede ilaçlamanın yeterli olmadığı belirtiliyor. Uzmanlar sadece ilaçlamanın yeterli olmadığını mücadele için çeşitli yöntemlerin kullanılması gerektiğini söylüyor.

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