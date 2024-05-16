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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 17:14

İstanbul'da yer altında mağara ve kanal bulundu! İnşaat işçileri şans eseri fark etti

İstanbul'da bir inşaat sırasında işçilerin yer altında dikkatini çeken boşluklar sonrası tüm mahalleyi merak sardı.

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