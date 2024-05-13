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YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 10:15

İstanbul'da yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'un bazı bölgelerinde haftanın ilk iş günü yağmurun da etkisiyle trafikte yoğunluk arttı.

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