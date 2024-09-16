İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 19 şüpheli yakalandı

Suç örgütünün başka adreslerde de uyuşturucu imalatı yaptığını tespit eden ekipler, aralarında örgütün elebaşı M.Ş.D'nin de bulunduğu 19 şüpheliyi yakaladı.





Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 14 uyuşturucu hap basma ve paketleme makinesi, çok sayıda sarf ambalaj malzemeleri, 12 milyon 200 bin basıma hazır hap kapsülleri, 1 ruhsatsız tabanca, 25 fişek, 1 kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 33 fişek ele geçirildi.