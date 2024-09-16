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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Eylül 2024 Pazartesi 14:09

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 19 şüpheli yakalandı

İstanbul'da toplam 3 milyon 815 bin adet sentetik uyuşturucu hapın ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

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