İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! Kılıç ve silahlar ele geçirildi

Ümraniye ve Fatih'teki iki adreste, tarihi eser niteliği taşıyan çok sayıda obje depolandığını belirleyen polis, adreslere düzenlenen baskınlarda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Yapılan aramalarda, çeşitli boy ve ebatlarda 29 kılıç ve hançer, bir kapı kanadı parçası, 17. yüzyıla tarihlendirilen bir el yazması Kur'an-ı Kerim, Osmanlı dönemine ait 18 sikke, 2. Abdülhamit tuğralı bir madalyon, 2 sedef işlemeli kale tüfeği, bir sedef işlemeli piştov tabanca, Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemine ait 10 tabancanın bulunduğu 144 tarihi eser ele geçirildi.