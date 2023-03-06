  • $18,9024
  • 20,087
  • 1123.61
  • 5323

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Mart 2023 Pazartesi 13:52

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! Kılıç ve silahlar ele geçirildi

İstanbul'da tarihi eser operasyonunda farklı dönemlere ait kılıç, tabanca ile el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.