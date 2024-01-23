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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 09:07

İstanbul'da taksiciler şehitler için toplandı

İstanbul'da şehitler için toplanan taksiciler, taksileriyle ay yıldız şekli yaptı.

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