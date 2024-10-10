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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Ekim 2024 Perşembe 09:52

İstanbul'da sonu 'köy' ile biten kaç semt var? İşte şaşırtıcı tarihi bilgiler

Kadim bir tarihi olan İstanbul, asırlar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Peki, dünya medeniyetlerinin izlerini taşıyan İstanbul'da sonu “köy” ile biten semt isimleri nereden geliyor? İşte şaşırtıcı bilgiler...