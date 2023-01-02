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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Ocak 2023 Pazartesi 10:22

İstanbul'da sis etkili oldu

İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü çevresinde sis etkili oldu.

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