İstanbul'da sis etkili oldu

Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruda, "Hava muhalefeti (sis) sebebiyle Boğaz Gidiş-Geliş ve Beykoz-Sarıyer seferlerimiz yapılamamaktadır.

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Diğer seferlerimizde iptaller ve aksamalar yaşanabilmektedir." ifadeleri kullanıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak dün sabah durdurulmuştu.