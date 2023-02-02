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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Şubat 2023 Perşembe 11:05

İstanbul'da sahte alkol operasyonunda 5 zanlı yakalandı

İstanbul'da düzenlenen sahte alkol operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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