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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 14:22 |

İstanbul'da korkutan görüntü! Yüzlerce balık ölüsü kıyıya vurdu

İstanbul'un Eyüpsultan İlçesi'ne bağlı Pirinççi Mahallesi'nde bulunan Varan Gölü'nde son günlerde çok sayıda ölü balığın kıyıya vurması, çevre sakinlerini tedirgin etti. Göl kıyısına gelen vatandaşlar durumdan şikayetçi olurken, göle atık su bırakıldığı iddia edildi. Göle akıtılan pis su ve kıyıya vuran balıklar dron kamerasıyla görüntülendi.

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