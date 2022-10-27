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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 11:20

İstanbul'da korkutan çatlaklar!

İstanbul Avcılar'da yaklaşık 5 ay önce başlayan iş merkezi inşaatı sebebiyle caddede ve yakındaki bir iş merkezinde çatlaklar oluştu. İş merkezinde çalışanlardan Nihan Erdal, 'Otopark alanımız çökmeye yakın. Çatlaklar zamanla büyümeye başladı. Karşımızdaki yolda da çöküntüler meydana geldi' dedi.

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