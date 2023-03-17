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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 09:40

İstanbul'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu' 161 zanlı adliyeye sevk edildi

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda yakalanan 161 zanlı, adliyeye sevk edildi.

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