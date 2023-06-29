  • $26,0568
  • 28,3752
  • 1601.05
  • 5759.11

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 17:06

İstanbul'da kasapların kıyma mesaisi başladı! Vatandaşlar yoğunluk oluşturdu

Kurban Bayramı'nda etlerini kıyma olarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar, kasaplarda yoğunluk oluşturdu.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.