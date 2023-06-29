İstanbul'da kasapların kıyma mesaisi başladı! Vatandaşlar yoğunluk oluşturdu

Bayramda kestirdikleri kurbanlıkları ya da dağıtılan kurban etlerini uzman ellerde pirzola, bonfile ya da kıyma olarak hazırlatmak isteyen vatandaşlar kasapların yolunu tuttu.

Evlerinde makinesi olmayan ve kurbanlık etlerini kıyma olarak değerlendirmek isteyenler kasap önlerinde kuyruğa girdi.

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"Nasıl getirirlerse getirsinler burada hallediyoruz"





Bahçelievler'deki mahalle kasabı Mehmet Taş, "Bayram olduğu için millete yardım ediyoruz. Yüklerini hafifletiyoruz. Kıyma çekiyoruz. Bu sene bereketli oldu maşallah, çok yoğunuz. Halen de yoğunluk devam ediyor. Çekim ücretimiz kilosu 7 lira. Nasıl getirirlerse getirsinler burada hallediyoruz. Parçalıyoruz, sinirlerini ayıklıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sırada bekleyen vatandaşlardan İlhan Benli ise "Biraz kıyma çektirmek için kasaba geldim. Biz kesmedik ama Allah kabul etsin çocuklar getirdi. Kıyma ile yemek yapacağız." dedi.