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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Şubat 2025 Cuma 10:05 |

İstanbul'da kar yağışı trafik yoğunluğu oluşturdu

İstanbul'da kar yağışının etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

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