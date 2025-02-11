Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $36,0556
  • 37,2462
  • 3357.59

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 15:06 |

İstanbul'da kar manzaraları... Etraf beyaz örtüyle kaplandı

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Avrupa Yakası'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle etraf beyaza büründü.

Copyright 2025
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.