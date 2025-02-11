İstanbul'da kar manzaraları... Etraf beyaz örtüyle kaplandı

İstanbul'da sabahtan itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde okulların tatil edilmesi öğrencileri mutlu etti.
İstanbul'un kuzey bölgelerindeki yüksek rakımlarda etkili olan kar yağışının ardından bazı ilçelerde okullar tatil edildi.
Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde de okulların tatil olmasıyla öğrenciler yoğun kar yağışı altında evlerine dönmeye başladı.
Başakşehir'de kar tatilinin ardından yürüyerek evine giden 11. sınıf öğrencisi Emir Özbey, yağışın kendilerini çok mutlu ettiğini, okulların tatil edilmesiyle karın tadını çıkardıklarını söyledi.