İstanbul'da kar aralıklarla etkisini gösteriyor

Avrupa Yakası'nda ise Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de etkili olan kar yağışı, yol kenarlarını ve yeşil alanları beyaz örtüyle kapladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar küreme, tuzlama ve buz önleme çalışmalarını sürdürüyor.
Beykoz'da Dutdere Caddesi boyunca kar küreme çalışmaları yapılırken, Beykoz On Çeşmeler Meydanı ve Çubuklu Arabalı Vapur İskelesi gibi kritik noktalarda da yayalar için tuzlama işlemleri gerçekleştirildi.