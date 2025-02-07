İstanbul'da kar aralıklarla etkisini gösteriyor

Anadolu Yakası'nda Ümraniye, Beykoz ve Çekmeköy'de yüksek kesimlerde aralıklarla kar yağarken, Çamlıca ve Aydos Tepesi ile Maltepe'nin Başıbüyük ve Zümrütevler mahallelerinin ormanlık alanlarında da aralıklarla yağış sürüyor.