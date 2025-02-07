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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Şubat 2025 Cuma 14:23 |

İstanbul'da kar aralıklarla etkisini gösteriyor

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla sürüyor.

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