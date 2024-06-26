İstanbul'da 'kaçak forma' operasyonu! 5 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin yasa dışı yollarla yurda getirilen, 2024-2025 sezonuna ait Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş forması ile eşofman takımlarının piyasaya sürüleceğini belirledi.

3 / 6



Aramalarda, piyasa değeri 250 milyon lira olduğu belirlenen 180 bin 324 adet forma ve eşofman takımı ele geçirildi.