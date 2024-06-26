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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 12:35

İstanbul'da 'kaçak forma' operasyonu! 5 şüpheli yakalandı

İstanbul'da, 180 bin 324 adet kaçak forma ve eşofman takımının ele geçirildiği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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