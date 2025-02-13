İstanbul'da hangi ilden kaç kişi yaşıyor? İşte son rakamlar
Anadolu'dan sürekli göç alarak her geçen gün nüfusu artan metropol şehir İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? İstanbul'da en çok ikametgahı olan il hangisi? İşte İstanbul'da hangi ilden kaç kişi yaşıyor? İşte son rakamlar...
TÜİK'in son açıklanan nüfus istatistiklerine göre İstanbul'da 15 milyon 138 bin 457 kişi ikamet ediyor. Bunlardan sadece 2 milyon 139 bin 544 kişi İstanbul nüfusuna katıldı. Geri kalan kısım ise başka kentlerin nüfusuna kayıtlı.