İstanbul'da hangi ilden kaç kişi yaşıyor? İşte son rakamlar

TÜİK'in son açıklanan nüfus istatistiklerine göre İstanbul'da 15 milyon 138 bin 457 kişi ikamet ediyor. Bunlardan sadece 2 milyon 139 bin 544 kişi İstanbul nüfusuna katıldı. Geri kalan kısım ise başka kentlerin nüfusuna kayıtlı.