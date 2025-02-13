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YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Şubat 2025 Perşembe 11:31 |

İstanbul'da hangi ilden kaç kişi yaşıyor? İşte son rakamlar

Anadolu'dan sürekli göç alarak her geçen gün nüfusu artan metropol şehir İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? İstanbul'da en çok ikametgahı olan il hangisi? İşte İstanbul'da hangi ilden kaç kişi yaşıyor? İşte son rakamlar...

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