  • $26,9553
  • 29,8313
  • 1698.55
  • 6659.6

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 10:38

İstanbul'da film gibi olay! Çıkmaz sokağa girince neye uğradığını şaşırdılar

İstanbul Kağıthane'de işe gitmek için evinden çıkan bir genç, motosikletle gelen kasklı hırsızlar tarafından kapkaça uğradı. Telefonu çalınan gencin peşinden koştuğu kapkaççılar çıkmaz sokağa girdi. Sokaktan geri dönen kapkaççılar, motosikleti gencin üzerine sürerek çıkmaz sokaktan kaçtı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.