İstanbul'da film gibi olay! Çıkmaz sokağa girince neye uğradığını şaşırdılar

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde dün sabah saatlerinde film gibi bir olay yaşandı. Hasan Göçmen isimli kişi, işe girmek için evinden çıktı. O esnada sokakta motosikletle dolanan kasklı 2 hırsız, genci gözünü kestirdi.
Sokakta yürüyen gencin elindeki cep telefonunu kapkaç yapan şahıslar hızla kaçmaya başladı. Hırsızlar, sokağı dönerek yokuş aşağıya inmek istedi ancak çıkmaz sokağa girdi.
Neye uğradığını şaşıran kapkaççılardan biri motosikletten inerken diğeri de motosikleti geldiği yöne geri çevirdi. O esnada kapkaççıların arkasından koşan genç, hırsızlara müdahale edemedi.