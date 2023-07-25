İstanbul'da film gibi olay! Çıkmaz sokağa girince neye uğradığını şaşırdılar

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İstanbul'un Kağıthane ilçesinde dün sabah saatlerinde film gibi bir olay yaşandı. Hasan Göçmen isimli kişi, işe girmek için evinden çıktı. O esnada sokakta motosikletle dolanan kasklı 2 hırsız, genci gözünü kestirdi.

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Sokakta yürüyen gencin elindeki cep telefonunu kapkaç yapan şahıslar hızla kaçmaya başladı. Hırsızlar, sokağı dönerek yokuş aşağıya inmek istedi ancak çıkmaz sokağa girdi.

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Neye uğradığını şaşıran kapkaççılardan biri motosikletten inerken diğeri de motosikleti geldiği yöne geri çevirdi. O esnada kapkaççıların arkasından koşan genç, hırsızlara müdahale edemedi.

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Geriye dönen kapkaççılar motosikleti genci üzerine sürerek kayıplara karıştı.

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Genç ise sadece kapkaççıların arkasından bir süre daha koştu.

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