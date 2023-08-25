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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 10:59

İstanbul'da en eski yerleşim yerlerinden! Kuraklık nedeniyle barajdaki su çekilince ortaya çıktı

İstanbul'da en eski yerleşim yerlerinden birisi olan Başakşehir'in Şamlar Mahallesi'nde bulunan Şamlar Barajı'ndaki su sıcak havaların ve kuraklığın etkisiyle çekilince yüzyıllar öncesine ait yerleşkeler ve köy mezarlığı ortaya çıktı.

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