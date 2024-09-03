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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Eylül 2024 Salı 16:18

İstanbul'da dronla kaydedildi! Afrika'yı aratmayan görüntüler

İstanbul'da mandaların yolculuğu havadan çekilen görüntülerle adeta Afrika'yı aratmadı. Mandaların sürü halinde Sazlıdere Gölü çevresinde otlayıp suya girdiği anlar ise eşsiz görüntüler oluşturdu.

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