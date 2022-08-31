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YAŞAM
Eklenme tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 12:54

İstanbul'da can pazarı! Yakıtı biten tekne su alınca alabora oldu

Beykoz'da 9 kişilik ailenin bindiği tekne, yakıtının bitmesi ve su almasıyla alabora oldu. Denize düşenlerin yardımına çevredeki balıkçılar koştu. Olayda can kaybı veya yaralanan olmadı.

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