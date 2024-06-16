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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 10:19

İstanbul'da boğa mezarlığa daldı! 2 kişi yaralandı

İstanbul Beyoğlu'nda sahibinin elinden kaçan kızgın boğa, mezarlığa girdi. Boğaz iki kişiyi yaralarken, Kurban Bayramı için mezarlık ziyareti yapanlar, anonsla dışarı çıkarıldı. Ekiplerin müdahalesiyle yakalanan boğa, sahibine teslim edildi.

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