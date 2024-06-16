İstanbul'da boğa mezarlığa daldı! 2 kişi yaralandı

İçerideki çiçek satıcısı kadını ve mendil satan bir çocuğu yaralayan boğa ardından mezarın üstüne çıktı.

Ancak boğa bir türlü etkisiz hale getirilemeyince devreye belediye ekibi girdi.

Polis ekipleri, belediye ekibi ve vatandaşlar ise kızgın boğayı zapt etmeye çalıştı.

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Ekipler hayvana uyutucu iğne fırlattı ancak kızgın boğa kaçmaya devam etti.





Birkaç iğne daha atılması sonrasında boğa olduğu yere yığılınca ekipleri tarafından kontrol altına alındı.