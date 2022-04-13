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YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 11:53

İstanbul'da bir villada ele geçirildi! Koruma altına alındı

Silivri'de ele geçirilen ve 10 bin doğumda bir rastlanabilen bir tür olan albino Bengal kaplanı yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

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