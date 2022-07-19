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YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 11:57

İstanbul'da ayçiçeği tarlalarında 'çayır tırtılı' istilası

Geçtiğimiz günlerde Trakya'da binlerce dekar alanda ekili ayçiçeği tarlalarını istila eden çayır tırtılları İstanbul Çatalca'daki tarlalara da zarar verdi. Yeşil yapraklarını yiyerek ayçiçeğin gelişimini engelleyen çayır tırtılları, tarlalara önemli ölçüde hasar veriyor. Tarım İl Müdürlüğü ekipleri istilacı tırtıl türüyle havadan ilaçlama yaparak mücadele etti.

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