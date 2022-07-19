İstanbul'da ayçiçeği tarlalarında 'çayır tırtılı' istilası

Çayır tırtılının bölgeye 25-30 yıl önce kelebek olarak geldiğini belirten Nakkaş Mahallesi Muhtarı Zafer Öztürk, "Yine larvasını bırakıp ürünlere zarar vermişti. Şimdi de aynısı oldu. Büyük bir hasar verdi tarlalara. Sayıları oldukça fazlaydı. Yoldan oluk oluk geçiyorlardı. Bu tırtıl yaprağı yediği için, ayçiçek tanesini besleyemiyor" dedi.

5 / 7



"KENDİ İMKANLARIMIZLA İLAÇLADIK"





20 gün önce çok sayıda kelebek gördüklerini ifade eden Öztürk şunları söyledi:





"Biz araziye girdik ve gördük ki ayçiçeklerini bir gecede yemişler. Bu tarladan 30 ton mal alacaksam, 9 tonu zarar gördü. Bu tarladan karımız 8-9 ton olacaktı, onu da götürdü zaten.Yetkililere haber verdik. Drone göndereceğiz ilaçlama yapacak dediler. Bir gün geldi drone, aşağı yukarı 100 dönümlük ilaçlama yaptı. Bir daha da gelmedi. Biz traktörle girip ilaçladık, çiğnedik ayçiçeklerini, yani oradan da bir zararımız var."